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Galatasaray, Başakşehir karşısında (Canlı anlatım)

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. İşte ayrıntılar ve canlı anlatım...

Galatasaray, Başakşehir karşısında (Canlı anlatım)

, Trendyol 'de üst üste 6. galibiyetini alma peşinde.

Sarı-kırmızılılar 25. hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. 

Zirve takibini sürdüren Okan Buruk'un ekibi haftaya Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada giriyor. 

Yeni transfer Derrick Köhn yedekler arasında Buruk'tan görev bekliyor. 

MAÇIN HAKEMLERİ

Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Maçın VAR koltuğuna ise Koray Gençerler oturuyor. Hakan Ceylan ile Süleyman Özay da AVAR’da görev yapıyor.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

1' Mertens karşılaşmanın ilk dakikasında Kemen'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü

25' Galatasaray Barış Alper'in golüyle 1-0 öne geçti

31' Mertens farkı 2'ye çıkardı

Galatasaray, Başakşehir karşısında (Canlı anlatım) - 1

TAKIMLAR NASIL BAŞLADI?

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem A., Barış, Icardi

Rams Başakşehir: Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.

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