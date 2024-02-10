Galatasaray, Başakşehir karşısında (Canlı anlatım)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 6. galibiyetini alma peşinde.



Sarı-kırmızılılar 25. hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.



Zirve takibini sürdüren Okan Buruk'un ekibi haftaya Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada giriyor.



Yeni transfer Derrick Köhn yedekler arasında Buruk'tan görev bekliyor.

MAÇIN HAKEMLERİ



Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.



Maçın VAR koltuğuna ise Koray Gençerler oturuyor. Hakan Ceylan ile Süleyman Özay da AVAR’da görev yapıyor.

