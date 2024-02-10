Galatasaray, Başakşehir karşısında (Canlı anlatım)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 6. galibiyetini alma peşinde.
Sarı-kırmızılılar 25. hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.
Zirve takibini sürdüren Okan Buruk'un ekibi haftaya Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada giriyor.
Yeni transfer Derrick Köhn yedekler arasında Buruk'tan görev bekliyor.
MAÇIN HAKEMLERİ
Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.
Maçın VAR koltuğuna ise Koray Gençerler oturuyor. Hakan Ceylan ile Süleyman Özay da AVAR’da görev yapıyor.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
1' Mertens karşılaşmanın ilk dakikasında Kemen'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü
25' Galatasaray Barış Alper'in golüyle 1-0 öne geçti
31' Mertens farkı 2'ye çıkardı
TAKIMLAR NASIL BAŞLADI?
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem A., Barış, Icardi
Rams Başakşehir: Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.
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