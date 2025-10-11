Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. 8’e 2 pas çalışması ve dar alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.Galatasaray, 13 Ekim Pazartesi günü saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.