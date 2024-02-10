Galatasaray - Başakşehir Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Galatasaray - Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Galatasaray - Başakşehir maçı 10.02.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Galatasaray - Başakşehir Maçı Nerede Oynanacak?
Galatasaray - Başakşehir maçı RAMS Park Stadyumu’nda oynanacak.
Galatasaray - Başakşehir Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem A., Barış, Icardi
Rams Başakşehir: Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.
Galatasaray - Başakşehir Maçının Hakemleri
Galatasaray - Başakşehir maçını orta hakem Cihan Aydın yönetecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Başakşehir
- Galatasaray
- Spor&Skor
- Maç