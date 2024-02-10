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Galatasaray - Başakşehir Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Başakşehir maçı nerede oynanacak? Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Galatasaray - Başakşehir maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Galatasaray - Başakşehir Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Galatasaray - Başakşehir Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Galatasaray - Başakşehir maçı 10.02.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Başakşehir Maçı Nerede Oynanacak?

Galatasaray - Başakşehir maçı RAMS Park Stadyumu’nda oynanacak.

Galatasaray - Başakşehir Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem A., Barış, Icardi

Rams Başakşehir: Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.

Galatasaray - Başakşehir Maçının Hakemleri

Galatasaray - Başakşehir maçını orta hakem Cihan Aydın yönetecek.

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