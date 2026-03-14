Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Maçta hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kerem Ersoy yapacak. Reşat Onur Coşkunses de maçın dördüncü hakemi olacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. Taşkınsoy'a, AVAR'da Mehmet Kısal eşlik edecek.