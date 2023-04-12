Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Mertliklere alışkın değiller

Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur, gündemdeki tartışmalar hakkında konuştu.



Timur, Fenerbahçe Kulübünün bazı konuları canlı yayında tartışma talebine katılmayacaklarını belirterek, "Bu doğru değil. Gerilimi artıracak bir hareket olur. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. Rakip takımlar açıklama yaparken biz kaç kez itidal çağrısında bulunduk. Bu üst üste hatalar başka takımlara yapılmış olsaydı ortalık nasıl yangın yerine çevrilirdi. Hala kendi lehine hata yapılan hatayla ilgili konuşan tek kulüp biziz. Belagatıma, herkesle baş edeceğime inanırım ama bu doğru değil. Bu Türk futboluna zarar verir." ifadelerini kullandı.



Geçen günlerde katıldığı bir yayında Fenerbahçe'nin Mauro Icardi ile Nicolo Zaniolo'ya yaptığı tekliflerin belgesini gösteren Erden Timur, bu hareketiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin "Raconsuzluk" nitelemesini değerlendirdi.

"MERTLİKLERE ALIŞKIN DEĞİLLER"



Timur, kendilerinin de Fenerbahçe'nin görüştüğü futbolculara teklif götürdüğü iddialarını reddederek, şunları kaydetti:



"Bence mertçe davranışı manipüle etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de bir oyuncuyu alan bir takım, rakibinin çok daha yüksek teklifini gazetecilere sızdırır. Bu, namertçe yapılır. Kimse çıkıp mertçe olayı anlatmaz. Biz 2 ay sabrettik. Aldığımız oyuncuların sakatlıkları mı kalmadı, istememeleri mi kalmadı. ‘Bizim istemediğimiz, çöpe attığımız oyuncuyu aldınız.’ algısı oluşturdular. Biz 2 ay boyunca uyardık ama devam ettiler. Biz de ilkeli bir şekilde çıkıp, başkaları üzerinden servis etmeden, mertçe gösterdik. Herhalde mertliklere alışkın olmadıkları için bunu yanlış yorumluyorlar. Bu aslan gibi mertçe bir davranıştır. Ben hiçbir zaman önce Fenerbahçe’nin talip olduğu oyuncuya teklif vermedim. Varsa bunları çıkarsınlar. Bunu raconsuzluk değil racon ve mert bir davranış olarak algılarız."



NE OLMUŞTU?



Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Fenerbahçe'nin Nicolo Zaniolo'ya yaptığı teklifi açıklaması hakkında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Bazen menajerlerin, bazen de kulüp yetkililerinin teklif artırmak için belge gönderdiği oluyor. Bizim elimizde de var. Ancak bunları büyük bir zafermiş gibi göstermek, büyük bir raconsuzluk bana göre." demişti.