Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 24.02.2022 - 17:24 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 17:25

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e ziyaret

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, dünya futbolundaki dönüşüm ve futbol endüstrisinin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

'ın UEFA için önemine değinen Ceferin'in, sarı-kırmızılıların bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans için Elmas'ı tebrik ettiği aktarıldı.

Burak Elmas'ın ise Avrupa Süper Ligi ve benzeri organizasyonlara karşı UEFA ile tam dayanışma ve iş birliği halinde olduklarını Ceferin'e ilettiği kaydedildi.

Galatasaray Kulübü Başkanının, menajerlik ücretleri ve temsilci belirsizliği konularını da gündeme getirdiği ve dün kulüp üyelerine konuyla ilgili gerçekleştirdiği sunumun detaylarını da Aleksander Ceferin ve UEFA yönetimiyle paylaştığı ifade edildi.

Elmas'ın ayrıca Galatasaray'ın mart ayında çıkacağı Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakası kapsamında, Aleksander Ceferin'i İstanbul'daki maça özel olarak davet ettiği duyuruldu.

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