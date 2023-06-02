Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Ali Koç'u yemeğe davet ettim, cevap alamadım

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR ŞAMPİYONLUĞU DEĞERLENDİRDİ



Galatasaray'ın sezon başı kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, zor geçen bir sürecin ardından mutlu sona ulaştıklarını anlatarak, "Bütün Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum. Bana çok sahip çıktılar. İlk senemde şampiyonluk yaşadım. Bu benim en büyük hedefimdi ve buna ulaştım. Ben sadece futbola odaklandığım için her zaman en iyi performansımı vermeye çalıştım. Takımıma da bu sene çok katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Çok şükür sonuca ulaştık. İnşallah seneye bunun üstüne çıkmaya çalışacağım. Büyük Galatasaray taraftarını mutlu ettiysem ne mutlu bana." açıklamasını yaptı.



Sonraki hedefinin Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de mücadele etmek olduğunu dile getiren Abdülkerim Bardakcı, bireysel performansıyla ilgili, "Nelsson'la çok iyi anlaşıyorum. Birbirimize uyum sağladık ve ikimiz de çok iyi bireysel performans gösterdik. Önemli olan sezonun stoperi seçilmek değil, az gol yemekti. Biz de hedefimize ulaştık." ifadelerini kulandı.



Emre Taşdemir de unutulmaz bir sezonu geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında böyle bir şampiyonluk yaşadığımız için hepimiz çok mutlu ve gururluyuz. Camiamıza ve taraftarımıza hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti.



Okan Kocuk, Süper Lig'de rekorlar kırarak şampiyonluğa ulaştıklarını dile getirerek, "Böyle bir sezonda, Cumhuriyet'imizin 100. yılında şampiyon olmak bize nasip oldu. Sezon boyunca çok güzel bir atmosfer vardı takımda. Tam bir aile ortamı vardı. Sonunda şampiyonlukla taçlandırdığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



Genç futbolcu Özgür Baran Aksaka da şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gençler olarak hepimiz çok mutluyuz. Cumhuriyet'in 100. yılında kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Çok güzel bir sezon geçirdik. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.