Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bizi sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar

ALİ KOÇ'A CEVAP



Her şey planlı ve düşünülmüştür. Göreve geldikleri ilk yıl bizim şampiyon olacağımızı beklemiyorlardı. Bir kulübün başkanı 'Ben görevde olduğum sürece şampiyon yapmayacaklar' diyor. Samimiysen söyle, seni kim şampiyon yapmayacak. Bu açıklamayı Galatasaray Kulübü başkanı yapsa görevde bir saniye duramaz.



Futbolun bütün değerleri ayaklar altına alınarak Galatasaray'a karşı bir mücadele var. Galatasaray'ı zor durumda bırakmak istiyorlar. Bizim birlik ve beraberliğimiz bizi zafere götürecek.



MAAŞ KRİZİ İDDİALARI



Mevcut maaşları bırakın, primleri dahi ödenmiştir. Ne amatör şubelerde ne de profesyonel futbol takımında, Galatasaray formasını terleten kimseye 1 kuruş borcumuz yoktur.

Bu sene yine biz şampiyon olacağız. Genel kurulda verdiğimiz sözlerin hepsinin arkasındayız. En kısa sürede Florya'da yerleşkemizi Kemerburgaz'a taşıyacağız. Galatasaray'ın yara alması için uğraşanlar Mayıs ayında hüsrana uğrayacaklar.

TFF'Yİ İSTİFAYA DAVET EDECEKLER Mİ?



TFF seçileli yaklaşık 6 ay oldu. Mevcut TFF'ye yapılan uygulamalarla ilgili ikazlarımızı yapıyoruz. Pazartesi günü de Kulüpler Birliği toplantısı var. Tahmin ediyorum ki gündem maddelerinden biri bu olabilir diye düşünüyorum. Sayın TFF sadece Galatasaray'ın federasyonu değil. Süper Lig var, alt ligler var, milli takımlar var... Geniş bir yelpaze var. Toplantıda oluşan fikirler neticesinde, Galatasaray da duruşunu orada sergileyecektir.

Suudi Arabistan'daki maçta yerli hakem olmasını istedik. Çünkü yabancı hakemle oynanacaksa bu bir maç için olmaz. Radikal bir karardır. Bir maçta göstereceği performans genele yayılamaz.

Beşiktaş maçında Icardi'nin ayağını kırdılar, Fenerbahçe maçında yumruk attılar hakem onu da görmedi. Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar."



Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ise Icardi'nin takımda olmaması hakkında şöyle konuştu:



"Icardi'nin önceden dinlendirilmesi gerekiyordu. Maçlara iğneyle çıktı. Yüzündeki ve ayağından dolayı dinlendirilme olması gerekiyordu. Gitmeden hocamızla görüştü. Eşinin de kontrolleri için izin aldı."