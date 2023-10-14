Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Kadıköy'den duyulsun

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımlarının elde ettiği başarılarla göğüslerini kabarttığını belirterek, "Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz ve Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz." dedi.



Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Özbek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık yapmanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi.



Göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmaları içeren bir videoyu üyelere izlettiren Özbek, "Bugün vermiş olduğumuz sözlerin büyük bölümünü tutmuş olmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayız. Daha gidecek yolumuz, yapacak çok işimiz var. Sizin desteğiniz arkamızda olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok." dedi.



"TÜRK OLMAYAN TAKIMLARI BİRER BİRER YENECEĞİZ"



Özbek, futbol takımlarının önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak, "Geçen seneyi şampiyon tamamlayan futbol takımımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi bir başlangıç yaptık. Bunun devamının geleceğine yürekten inanıyorum. Şimdi İstanbul'un karşı yakasından duyulabilecek bir şekilde sevgili Okan hocamıza, teknik ekibine ve bu güzel günleri bize yaşattığı için futbolcularımıza, emek veren herkese kuvvetli bir alkış istiyorum, Kadıköy'den duyulsun. Biz Galatasarayız. Bizim hayallerimizin ucu, bucağı olmaz. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz ve Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz." diye konuştu.



Kulüp üyeleri, Özbek'in bu bölümdeki konuşmasını uzun süre alkışladı.



Dursun Özbek, kurdukları takımla sponsorluk ve tribün gelirlerinin çok büyük oranda arttığını dile getirdi.



"BEN VE ARKADAŞLARIM GALATASARAY'IN DERDİYLE DERTLENİYORUZ"





Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ekonomik anlamda diğer büyük rakiplerinden daha iyi durumda olduklarını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçen hafta Sayın Bakan Mehmet Şimşek'i ziyaret ettim. Ziraat Bankası Genel Müdürü'nü ziyaret ettim. Değerlendirmeler yapılıyor. Bu bizim ifademiz değil, o kişilerin ifadesi. 'Vallahi helal olsun, en iyi durumda Galatasaray.' diyorlar. Galatasaray Kulübü yönetimi, ben ve arkadaşlarım bunun farkındayız. Herkes görüyor. Bir çaba içerisindeyiz. Diğer kulüp yöneticisi arkadaşlarla da görüşüyorum. Hiç böyle eziyetlerin içerisinde değiller. Hiçbirisi böyle bir şeye gerek duymuyor demek ki. Onların takdiridir. Onun için bir şey demiyorum ama ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın derdiyle dertleniyoruz. Galatasaray'ın bir kuruşunu dahi temerrüde düşürmedik. Galatasaray'ın yaptığı anlaşmalara sadık kalarak, verdiği sözleri günü gününe yerine getirdik."



Elde ettikleri başarıların bazılarını rahatsız ettiğini ileri süren Özbek, "Tüm projelerimizi gerçekleştirip kulübümüzü başarıya ulaştırmaya, Türk sporunun marka değerini yukarıya taşımaya çalışırken etrafımızda olan biteni de görmediğimizi kimse zannetmesin. Bugün Galatasaray'ın yükselen başarısı, birilerini çok rahatsız etmiş vaziyette. Kurdukları kirli koalisyonla Galatasaray'ın bu başarısını engellemeye çalışıyorlar. İşin acı tarafı, bunu başarmak için Türk futboluna zarar vermekten de çekinmiyorlar. Sürekli bizi sahanın dışına çekmek için yoğun çabaları var. Biz bunlarla savaşırız, kimse merak etmesin. Siz yanımızda olun, bizim önümüzde kimse duramaz. Bunu defalarca yaşadık, gördük. Galatasaray'ın en büyük gücü, sizin ve taraftarlarımızın verdiği destek." değerlendirmesinde bulundu.



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