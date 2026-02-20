Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmaı imza töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özbek yapılacak seçimde yeniden aday olacağını ifade etti. 2026 Mayıs ayında yapılacak seçim hakkında Özbek, "Seçim için konuşma zamanı değil, erken daha. Evet adayım. O dönem geldiği zaman listemizi sizlere açıklayacağız." dedi.



Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:



""Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp. Ayrıca Ali Sami Yen'in misyonu ile yetiştirici kulüp olmak gibi özelliği var. Türkiye'de voleybol ve diğer branşlarda oynayan birçok sporcu Galatasaray kökenli.

“HAYAL ETTİĞİMİZ SEVİYEYE GELİYORUZ”



Türk spor tarihine altın harflerle yazılmış bir spor kulübüyüz. 9 yıl 8 gün önce benim de hayalim vardı. Hayallere ulaşmak hayallerin peşinde koşmak önemli. Hayallare koşmak için belli şeylere ihtiyaç var. Sportif ve tesisleşme adına hayal ettiğimiz seviyeye kademe kademe geliyoruz. Bundan sonrasının hayalleri de var. Önümüzdeki yıllarda Galatasaray bambaşka yerlerde olacak.

OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİ



Okan Buruk'la sözleşme uzatmak bir idari karar ve idari karar alınacağı dönemler bellidir. O dönem geldiğinde bunları dikkate alacağız."