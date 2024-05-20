Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten basın toplantısı kararı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, Başkan Dursun Özbek'in karşılaşma sonrası yaşanan olaylarla ilgili bugün 17.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Dev derbinin ardından Fenerbahçe'nin sahada galibiyet kutlaması yapmasına izin verilmedi.

Bunun üzerine sarı-laciverlilerin Başkanı Ali Koç'un RAMS Park'a gelerek oyuncularını zemine çıkartmasıyla birlikte saha içi karıştı.

Arbede sırasında polislere de müdahale edildiği görülürken, sarı-lacivertli yöneticiler güvenli şekilde stattan ayrılmıştı.

Bu olayların ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Maç sonrası stattan ayrıldım, olayları duyunca geri geldim. Ali Koç'un 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi ben geldim, yüreğin yetiyorsa gel buradayım bekliyorum seni. Delikanlılığın varsa gel." ifadelerini kullanmıştı.