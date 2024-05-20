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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten basın toplantısı kararı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in olaylı derbinin ardından bugün saat 17.00'da basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten basın toplantısı kararı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, Başkan Dursun Özbek'in karşılaşma sonrası yaşanan olaylarla ilgili bugün 17.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Dev derbinin ardından Fenerbahçe'nin sahada galibiyet kutlaması yapmasına izin verilmedi.

Bunun üzerine sarı-laciverlilerin Başkanı Ali Koç'un RAMS Park'a gelerek oyuncularını zemine çıkartmasıyla birlikte saha içi karıştı.

Arbede sırasında polislere de müdahale edildiği görülürken, sarı-lacivertli yöneticiler güvenli şekilde stattan ayrılmıştı.

Bu olayların ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Maç sonrası stattan ayrıldım, olayları duyunca geri geldim. Ali Koç'un 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi ben geldim, yüreğin yetiyorsa gel buradayım bekliyorum seni. Delikanlılığın varsa gel." ifadelerini kullanmıştı.

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Şimdi ben geldim, yüreğin yetiyorsa gel bekliyorum seni

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Şimdi ben geldim, yüreğin yetiyorsa gel bekliyorum seni

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