Başkan Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan yanıtı (Galatasaray transfer haberleri)

TRT'nin UEFA organizasyonlarının yayınlarını 3 yıllığına alması dolayısıyla gerçekleştirilen davete katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, soruları yanıtladı.



Transfer konusunda gerekli görüşmelerin devam ettiğini söyleyen ve yapılacaklar konusunda konuşmanın sağlıklı olmayacağını belirten Özbek, "Transferde neler yapılacağı, transferin sağlıklı olması için pek konuşulmaz. Ama bu konuda çalışıyoruz. Galatasaray'ı daha güçlü hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 2'de 2 yaptık, şampiyon takımı muhafaza ediyoruz. Sezon başında takımın performansını yorumlamak pek doğru olmaz. Birkaç hafta daha geçmesi lazım. Ondan sonra performansla ilgili düşüncelerimizi aktarmak daha doğru olur." açıklamasını yaptı.



"ÖNCE İLKAY'IN DURUMUNUN BELLİ OLMASI LAZIM"



Barcelona forması giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'la ilgili çıkan haberlerle ilgili de konuşan Özbek, şöyle devam etti:



"İlkay Gündoğan çok önemli bir futbolcu. Galatasaray da Türkiye'nin en önemli takımı. Konuşulması çok doğaldır. İlkay'ın şu anda Barcelona'dan net şekilde ayrılacağı ya da ayrıldığıyla ilgili bir durum yok. Dolayısıyla şu anda bu konuda yorum yapmanın faydası yok. Önce İlkay'ın durumunun belli olması lazım."



Özbek, İlkay Gündoğan'ın Barcelona'daki durumunu yakından takip edip etmedikleriyle ilgili olarak da "Tabii ki yakından takip ediyoruz." dedi.