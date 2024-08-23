Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten karaborsa iddialarına tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek , kulüp içinde karaborsa bilet satıldığı iddialarını reddetti. AHL Pay ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasına ilişkin düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Özbek, “Galatasaray ve karaborsa bilet satışı yan yana getirilmek isteniyor. Sistemi gayet iyi biliyoruz. Bizim bilet satışımız elektronik ortamda oluyor. Birisi gelsin desin ki ‘Şu maçın biletini, şu kişiden, şu paraya aldım.’ Her şeyi görüyoruz. Anında buluruz.” dedi.

Bilet satışının elektronik ortamda yapıldığını ifade eden Galatasaray Başkanı, “Bu işin ilk üzerine gidecek ve insanların gerekli cezayı alması konusunda ilk harekete geçecek kişi ben ve yönetim kurulu. Büyük bir camiayı böyle bir töhmet altında bırakacak söylem içine girebilmek için net bilgi sahibi olmak lazım. Eğer birisi bu işi elinde belge var gibi söylüyor ve bana müracaat etmiyorsa o kişiyi müfteri olarak yaftalamak lazım.” diye konuştu.



Kulübün şu ana kadar yürüttüğü soruiturma için, “Şu ana kadar yaptığımız soruşturmada ortada bir şey yok.” diyen Özbek, “Artık bunun sonlanması gerek. İnsanların Galatasaray'a kötülük ettiklerini farkına varması lazım.” ifadelerini kullandı.