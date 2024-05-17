Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Kemerburgaz müjdesi

Etkinlikte konuşan Dursun Özbek, 17 Mayıs’ta geleneksel hale gelmiş bir kutlama yaptıklarını söyleyerek, "Türkiye’ye futbol tarihinde getirilmiş en büyük zafer. Bunun bundan sonraki yönetimlere, bizlere düşen bunun tekrarlanması artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde, gelen yönetimler daha büyük zaferleri kulübümüze armağan ederler. Okan hocamla iki seneden beri çalışma fırsatım oldu. Takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. İnşallah bu başarıyı gelecek yönetimlerle artıracak devam edecek. Bizim kıymetlimizdir. Okan hocayı çok seviyoruz" diye konuştu.

OKAN BURUK: "GALİBİYETLE ŞAMPİYONLUĞA İMZA ATMAK İSTİYORUZ"



Kendisi için hazırlanan videoda iki kere gözleri yaşardığını ifade eden Okan Buruk ise, "Birincisi UEFA Kupası finalini seyrederken, ikincisi de kendi maçımı ve geçen seneki şampiyonluğu seyrederken. İnşallah bu sene pazar günü bir şampiyonluk daha kazanırız. Bir galibiyetle şampiyonluğa imza atmak istiyoruz. Bu sevinci de inşallah hep birlikte yaşarız. Geçen seneden beri camia olarak birliktelik gösteriyoruz. Galatasaray için bence başarıya giden yol bundan geçiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Bana bu şansı verdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar hep birlikte oluruz" şeklinde konuştu.

Alp Yalman ise günün önemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray’da yönetimlerin bir sonraki görev bırakarak gittiği ve bir sonraki yönetimler de o tuğların üzerine tuğla koyuyor. Dursun başkan temelleri ve tuğlaları koydu. Kendisine ve tüm camiamıza hayırlı, uğurlu seneler diliyorum" dedi.



FARUK SÜREN: "MAYISLAR BİZE YAKIŞIYOR, MAYISLAR BİZE UĞURLU GELİYOR"



Bu eserlerin hepsinin Galatasaray’ın eserleri olduğunu aktaran Faruk Süren de, "Bu başarıları tekrarlamamız lazım. Mesaj da bu. Mayıslar bize yakışıyor, mayıslar bize uğurlu geliyor. Florya’daki tesislerden güçlü bir takım çıktı. Çok değerli bir kupayı kazandırlar. Buraya geldik, çok güzel bir tesis gördük. Bu tesis bize bir mesaj verdi. Bir daha yapmamız diyor, bu kupanın üstü var. Okan da direksiyonu eline eldik. O hedefe götürecek bizi inşallah. Pazar günü ezeli rakibimize karşı galibiyetle bitirmek hepimizin umudu olsun" değerlendirmesinde bulundu.



ADNAN POLAT: "İNŞALLAH NİCE ŞAMPİYONLUK VE BAŞARILAR KUTLAMALAR NASİP OLUR"



Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Adnan Polat, çok güzel bir gün olduğunu belirterek, "17 Mayıs benim için özel bir gün. UEFA kupasını kazanmamızın dışında inanamayacağını olay oldu, 3 sene evvel. 17 Mayıs’ta torunum oldu, 19.05’te doğdu. Babası da ismini Aslan koydu. Bu tesisleri gördüğümüz için çok mutluyum. Son iki senedir başkan, yönetim kurulu, Erden kardeşimizin emeklerinin yakinen görüyorum. Çok önemli şeyler bunlar. Kolay bir iş değil. Burada yeniden bir dünya kuruluyor. 1990 yılında Florya’da sporcularımızın kalacak yeri yoktu. Ali Sami Yen yıkılırken gözlerimden yaşlar boşalmıştı. Florya da yıkılmış olacak. Oranın da yaptığı üzüntü var. Burada başkanın ve yönetim kurulunun yaptığı tesisin gurur var. İnşallah Galatasaray'ımıza nice şampiyonluk ve başarılar kutlamalar nasip olur" açıklamasını yaptı.



BURAK ELMAS: "GALATASARAY, İKİNCİ AVRUPA KUPASI DA BU TESİSTEN ÇIKARACAK"



17 Mayıs’ta UEFA Kupası kazanırken yönetimde yer aldığını hatırlatan Burak Elmas, “Onun arkasında ciddi bir emek var. Çok zorlu ortamlarda bu kupayı Türkiye’ye getirdiler. Galatasaray önümüzdeki 100 yıla hazırlanıyor. Başkanımız Dursun Özbek liderliğinde çok güzel bir tesis olacak. Galatasaray, ikinci Avrupa kupası da bu tesisten çıkaracak. Buna inancım sonsuz. Bizler sizlerin teveccühü ile Galatasaray hizmet etme şansımız oldu. Galatasaray mali bağımsızlığına kavuştuğu gibi tesisleşmede eksikliğini de hızlı gideriyor. Destekle teşvik etmek lazım. Bu yolda başarılar kendilerine diliyorum" şeklinde konuştu.

