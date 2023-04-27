Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye ziyaret: Derbi hakeminden rahatsızız

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine atanan hakem Ali Şansalan'dan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.



Sosyal medyada Ahmet Nur Çebi'nin derbiyi Şansalan'ın yönetmesini istediği iddiaları yer almıştı. Beşiktaş ise yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanlamıştı.



Siyah beyazlılar, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Şansalan’ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır." açıklamasını yapmıştı.

Ali Şansalan Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:



Yarın:



20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu



29 Nisan Cumartesi:



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler



16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın



19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük



19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek



30 Nisan Pazar:



19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan



1 Mayıs Pazartesi:



20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan Şenol Güneş ile Okan Buruk'un derbi karnesi: 8. kez karşılaşacaklar Haberi Görüntüle