Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye ziyaret: Derbi hakeminden rahatsızız

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine atanan hakem Ali Şansalan'dan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
Sosyal medyada Ahmet Nur Çebi'nin derbiyi Şansalan'ın yönetmesini istediği iddiaları yer almıştı. Beşiktaş ise yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanlamıştı.
Siyah beyazlılar, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Şansalan’ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır." açıklamasını yapmıştı.
Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
29 Nisan Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
30 Nisan Pazar:
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan