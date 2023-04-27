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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye ziyaret: Derbi hakeminden rahatsızız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün TFF'nin Riva'daki tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Özbek, TFF Başkanı Büyükekşi'ye derbiye atanan hakemden rahatsızlıklarını dile getirdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye ziyaret: Derbi hakeminden rahatsızız

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Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapan Başkanı Dursun Özbek, pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine atanan hakem Ali Şansalan'dan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Sosyal medyada Ahmet Nur Çebi'nin derbiyi Şansalan'ın yönetmesini istediği iddiaları yer almıştı. Beşiktaş ise yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanlamıştı.

Siyah beyazlılar, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Şansalan’ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır." açıklamasını yapmıştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye ziyaret: Derbi hakeminden rahatsızız - 1 Ali Şansalan

Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

29 Nisan Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

30 Nisan Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan

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