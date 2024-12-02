Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: TFF Başkanı ve MHK Başkanı'nı tebrik ediyorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya tepki gösterdi.

Özbek, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Park'ta 2-2 berabere kaldıkları ikas Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL BİR OYUN HAZIRLANMIŞ"



Maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın performansını eleştiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda TFF Başkanı ve MHK Başkanı'nı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu gayet güzel oynadılar. Hakeme bir şey demiyorum. Çünkü kendisi kendisine söyleneni, görevini yaptı. MHK Başkanı'na sesleniyorum; bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı bizim bütün maçlarımıza vermenizi istiyorum. Geçmişte söylenen, 'Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun.' diye bir ifade var. Bu akşam da bir örneğini seyrettik. Sayın TFF Başkanı, geçmişte hocamızın söylediği bir söz üzerine, 'Görürsünüz bu hakemi bir daha verir miyim, vermez miyim?' dedi. İnadına bu akşam bu hakemi atadı. Bütün konuşmalarında Galatasaray var." diye konuştu.