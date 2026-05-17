Galatasaray Başkanı Özbek. "Hedef 600 milyon euro yıllık gelir"

"Geleceğin Galatasaray 'ı" sloganıyla çalışmaları yürüten Özbek, Galatasaray Adası'nda düzenlenen etkinlikte, 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kuruldaki aday yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurullarını tanıttı.

2022-2026 arasındaki 4 yıllık dönemlerindeki icraatlarını anlatan Özbek, Aslantepe Vadisi, Florya, Kemerburgaz, Galatasaray Adası, Riva, Mecidiyeköy'de yürütülen tesisleşme ve gayrimenkul projeleri hakkında bilgi verdi.

Projeleri yürütürken sportif anlamda büyük başarılar da yaşadıklarını aktaran Özbek, "Erkek futbol takımımız, rekorlarla dolu 3 şampiyonluğun ardından üst üste 4, toplamda da 26. şampiyonluğu kazandı. Şampiyonluğumuzu tadını çıkara çıkara, her dakikasını mükemmel geçirerek tüm taraftarlarımızla birlikte yaşayalım. Şimdi daha büyük hedefler için planlar yapmaya başlamamızın zamanı." dedi.

“ARTIK KÜRESEL ÖLÇEKTE RAKEBET ETMEMİZ LAZIM”

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sadece Türkiye 'de yarışan bir kulüp değil küresel ölçekte rekabet eden bir spor organizasyonu haline gelmek zorunda olduklarını belirtti.

Üyelerle yeni dönemdeki vizyonlarını paylaşan Özbek, "Hedefimiz yalnızca Türkiye'de başarılı olmak değil. Galatasaray artık global bir spor markası olmak zorundadır. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, finansal anlamda dünyanın ilk 15 kulübü arasına girmek, 600 milyon avro yıllık gelir seviyesine çıkmak ve Şampiyonlar Ligi 'nde her sezon başarılarıyla konuşulan bir takım olmak. Biz artık sadece Türkiye'de yarışan bir kulüp değil, küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız." diye konuştu.

Başkan Özbek, yeni dönemde Galatasaray'ı taşıyacak 7 farklı başlıkta planladıkları büyük dönüşüm programı hazırladıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Birinci programımız stadyum ve Aslantepe gelirleri ile deneyim ekonomisi. Biz artık stadyumumuzu sadece maç yapılan bir yer olarak görmüyoruz. İkinci programımız ticari ve sponsorluk gelirlerinin büyütülmesi. Üçüncü programımız dijital platformlar ve taraftar ekosistemi. Hedefimiz Galatasaray'ın dünyanın en büyük dijital spor topluluklarından biri olmasıdır. Dördüncü programımız, uluslararası büyüme. Biz artık sadece Türkiye'ye konuşan bir kulüp olamayız. Galatasaray'ın Avrupa'da, Orta Doğu'da, Amerika'da, Asya'da milyonlarca taraftarı var. Şimdi bu gücü organize edeceğiz. Özellikle Uzak Doğu'daki fırsatları değerlendirmemiz, Galatasaray'ın sahip olduğu marka gücünü global anlamda öne çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Beşinci programımız, sportif mükemmellik ve akademi dönüşümü. Altıncı programımız yapay zeka ve teknoloji yatırımları. Yedinci ve son programımız ise sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk. Galatasaray, sadece kazanan değil, örnek olan bir kulüp olmak zorundadır."

Özbek, NBA Avrupa konusunda yakında iyi haberler vereceklerini dile getirerek, "Kendimize koyduğumuz hedeflerden birisi de, NBA Avrupa projesinde yerimizi almaktı. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Umuyorum çok yakında güzel haberler vereceğiz." dedi.

“YEPYENİ BİR HİKAYE YAZMAK İÇİN ADAY OLDUM”

Dursun Özbek , Galatasaray'da yepyeni bir hikaye yazmak istediğini söyledi.

Son 4 yılda çok önemli işler başardıklarını belirten Özbek, "Ben ve arkadaşlarım, Galatasaray'ın yeni hikayesini yazmak için tarihi bir sorumluluğumuz var. Arkadaşlarımla beraber yepyeni bir hikaye yazmak için aday oldum. Yarın 17 Mayıs. UEFA Kupası zaferinin yıl dönümü. Bize bu mutluluğu tattıran en önemli aktörlerden biri olan yaşayan efsanemiz Fatih Terim'in, 'En büyük şampiyonluk, bir sonraki şampiyonluktur.' sözü var. Şimdi önümüze bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ADAY KURULLARDAKİ İSİMLER TANITILDI

Başkan Dursun Özbek, konuşmasının ardından aday kurullarda yer alan çalışma arkadaşlarını tek tek anons ederek üyelere tanıttı.

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.