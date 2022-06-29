Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da yer aldı.



Görüşmede Dursun Özbek, yeni görevinden dolayı Mehmet Büyükekşi'ye başarı diledi. Mehmet Büyükekşi de Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na seçilen Dursun Özbek'e aynı temennide bulundu.



Başkan Mehmet Büyükekşi, Dursun Özbek'e üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK İLE İLK ANTRENMAN