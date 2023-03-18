Galatasaray Başkanı Özbek'ten Zaniolo ve Icardi açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı öncesi Konya Galatasaraylılar Derneği’ni ziyaret etti.



Dernek ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un maçların sahada kazanılmadığını iddia ettiği açıklamaları üzerine, “Jesus önemli bir kulübün, bizim ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz olan kulübün antrenörü. Dolayısıyla yorumları hakkında, sarf ettiği sözler hakkında bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Elbette ki ifade ettiği şeylerle ilgili merciler, ilgili kişiler gerekeni yapacaklardır diye düşünüyorum. Bizim bu konuda yorum yapmamızın doğru olmadığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.



"SÖYLENENLER DOĞRUYSA İNANILMASI MÜMKÜN DEĞİL”



Özbek, MHK’nın Kasımpaşa maçındaki görüntüleri montajlı bir şekilde yayınladığı iddiaları üzerine de, “Bunu bu sabah gördüm. Sosyal medyaya düşmüş. Böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyorum. İnanılır gibi değil. Eğer orada anlatılanlar söylenenler doğruysa inanılır gibi değil. Biz tabii toplum olarak, özellikle futbol camiası olarak artık bu kısır tartışmaların, çekişmelerin son bulmasını istiyoruz. Onun için de bu konuda da bir yorum yapmak istemiyorum. Ama şu kadarını ifade edeyim, eğer bu sosyal medyadaki görüntüler, söylenenler doğruysa inanılması mümkün değil. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Nasıl ortaya böyle bir durum ortaya çıkıyor? Ben şahsen inanmak istemiyorum. Onunla da ilgili değerli federasyonumuz, federasyon yöneticileri herhalde bir açıklama yapacaklardır." şeklinde konuştu.



"KALMALARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”



Özbek, Zaniolo ve Icardi’nin transfer söylentileri hakkında ise, “Zaniolo bizim kontratlı futbolcumuz. Dolayısıyla 4 yıl daha Galatasaray’a hizmet edecek. Çok önemli bir futbolcu. Galatasaray’ın planlaması içinde olan bir futbolcu. Tabii futbol dünyası içinde transferler, gelmeler, gitmeler mümkün. Sezon sonun görmek lazım. Ne olup bittiğine bakmak lazım. Icardi de çok önemli bir futbolcu. Galatasaray’a büyük emek veriyor şu anda. Sezon sonunu beklemek lazım. Elbette ki taraftarların bu futbolcularla ilgili memnuniyetini görüyorum. Biz de buna ilgisiz değiliz. Ama Galatasaray’ın imkanları çerçevesinde tabii ki bu tip futbolcuların Galatasaray’da kalması için biz de elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.



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