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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Fenerbahçe sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası Ankaragücü deplasmanı dönüşünde havalimanında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Fenerbahçe sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır

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Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında , MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından havayolu ile İstanbul'a gelen kafilesinde bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, havalimanında yaptığı açıklamada, herkesin çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şampiyon olduk, herkese kutlu olsun. Haftalar öncesinde 'şampiyon belli' demiştim. Şimdi 2 ve 3'üncüye bakacağız" dedi.

"FENERBAHÇE CENTİLMEN BİR TAKIM, SAHAYA ÇIKARKEN BİZİ ALKIŞLAYACAKLARDIR"

ile oynayacakları maçta sarı-lacivertli ekibin kendilerini alkışlayıp alkışlamayacağı sorulan Özbek, "Onlar centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Sezonun hiç kırılmadığını da sözlerine ekleyen Özbek, "Galatasaray kaç haftadır lider. Biz inanmıştık takım ve yönetim olarak dolayısıyla şampiyon da olduk." şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Fenerbahçe sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır - 1
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