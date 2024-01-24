Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan transfer açıklaması

Galatasaray'da Sportif Başkanvekili Erden Timur, Süper Lig'de oynanacak İstanbulspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Galatasaray Adası'nda yaptığımız yemekte herkes söz aldı, hayallerinden bahsetti. Trabzon'daki maç öncesi yemekte geçen sezonki şampiyonluk görüntülerini gösterdik. Bu duygunun ancak tekrar yaşandığında hissedileceğini söyledik.Tek hedefimiz şampiyon olmaktır. Hepimiz her zerremizde hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız. Şampiyonluk meşalesi yandı bir kere."

"MAYIS BİZİM İÇİN SEÇİM DEĞİL, ŞAMPİYONLUK AYIDIR"

"Camia olarak tüm oyuncularımıza sahip çıkmalıyız. Tüm taraftarlarımızın sabırlı olmasını ve sosyal medyada bizi karıştırmak isteyenleri ciddiye almamasını istiyorum.

Dayanışma, her koşula rağmen birbirine sarılmaktır. Biz bu dayanışmayı sonuna kadar hissediyoruz.

Galatasaray, kenetlendiği zaman kaldıramayacağı kupa yoktur. Mayıs bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır."

"BİZ KENETLENDİKÇE HERKES PANİKLİYOR"

"Türkiye'nin 4 yıldıza sahip tek kulübü olarak şunu çok iyi biliyoruz. Şampiyonlukları zafer yapan şey uğruna akıtılan ter ve harcanan emektir. Bileğimizin hakkıyla inşallah Mayıs'ta 24. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Biz kenetlendikçe herkes panikliyor, bütün duvarlar yıkılıyor. Sessizliğimiz camiamızın asaletinden, soğukkanlılığımız ise kendimize güvenimizdendir."

"BAŞKANLIĞA ADAY DEĞİLİM"



"Başkanlığa aday değilim! Telefonlara çıkacak vakit bulamıyorum. Böyle bir şey olsa, insana iletişim kurar.9 yaşında kızım sınıf başkanı oldu, öncesinde herkesle konuştu.Ben üyelerle konuşamıyorum bile. Dursun ağabeyimizin devam etmesi gerekir, çünkü devam etmesi gereken projeler var."

"BİRÇOK OYUNCUMUZA TEKLİF VAR"

Birçok oyuncumuza teklifler var. bunu yaz transfer sezonunda daha çok göreceğiz. Yerini doldurmadan bir oyuncu göndermek söz konusu değil. Gerçekten Galatasaray'ın çıkarlarına yönelik ve bizi tatmin edecek rakamlarda teklif olursa değerlendireceğiz."

"BİR VEYA İKİ TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Bir veya iki transfer yapacağız gibi görünüyor. İstediğimiz oyuncuları bulduğumuzda bu hamleler yapılacak. Kış transfer dönemi çok kısa. Doğru adımlar atmanız gerekiyor. Seçeneğin çok az olduğu bir dönemdir."

ANGELINO

"Angelino'nun menajerleri 3-4 takımla görüşüyor. Takım ismi vermem doğru olmaz. Leipzig ile de görüştükten sonra transfer gerçekleşebilir."

FERNANDO MUSLERA

"Kaptanımız Fernando Muslera ile görüşeceğiz. Galatasaray için çok önemli bir değer, efsanemiz. Futbol hayatına devam etmek istiyorsa onunla görüşüp bu konuyu aramızda çözeriz diye düşünüyorum."