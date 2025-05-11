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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu!

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde ikinci oldu.

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu!

Erkek Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olarak organizasyonun 2024-2025 sezonunu ikinci tamamladı.

Karşılaşmanın ilk 2 dakikası hücum anlamında kısır geçti. Sarı-kırmızılılar, 3. dakikada Palmer'ın turnikesiyle durumu 4-0 yaptı. Bu dakikadan sonra temposunu artıran Unicaja Malaga, 5. dakikada Perry'in pota altından bulduğu basketle 10-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 4-10. Sonrasında İspanya ekibi Osetkowski'nin turnikeden bulduğu basketle 7. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 10-17. Bu dakikadan sonra sert savunma yaparak sarı-kırmızılıların farkı kapatmasına izin vermeyen Unicaja Malaga, ilk çeyreği 19-13 önde bitirdi.

Unicaja Malaga'nın basketleriyle başlayan ikinci periyotta Kalinoski, 12. dakikada bulduğu üç sayılık isabetle farkı 11'e kadar çıkardı: 13-24. Bu dakikadan sonra daha iyi savunma yapan Galatasaray, 17. dakikada Blumbergs'in smacıyla beraberliği yakaladı: 26-26. Sonrasında Unicaja Malaga, Perez'in pota altından fark yaratmasıyla soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda sarı-kırmızılılar, 24. dakikada Palmer'ın turnikeden bulduğu basketle farkı 3'e indirdi: 40-43. İspanyol temsilcisi, bu dakikadan sonra Taylor, Kravish ve Osetkowski ile hücuma fark yarattı. Unicaja Malaga, 27. dakikada Kravish'in pota altından bulduğu basketle farkı 9'a çıkardı: 42-51. Sonrasında Galatasaray, Wallace ile arka arkaya sayılar buldu. Periyodun bitmesine 19 saniye kala Kravish ile üç sayılık basket bulan Unicaja Malaga, üçüncü çeyreği 56-49 önde tamamladı.

Son çeyreğe hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 31. dakikada Wallace'ın turnikesiyle farkı 5'e indirdi: 51-56. Sonrasında hücumdaki temposunu artıran Unicaja Malaga, Kalinoski'nin 38. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 16'ya kadar çıkardı. İspanya temsilcisi, karşılaşmadan 83-67 galibiyetle ayrılarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.

Salon: SUNEL Arena

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovenya), Julio Anaya (Panama)

Galatasaray: Cummings 14, Buğrahan Tuncer 2, Palmer 11, Young 3, Delgado 3, Wallace 14, Sadık Emir Kabaca, Izundu 6, Göksenin Köksal 2, Blumbergs 12, Yaman Alişan

Unicaja Malaga: Perry 13, Carter 14, Taylor 6, Perez 13, Kravish 7, Osetkowski 9, Kalinoski 11, Barreiro, Diaz, Sima 7, Balcerowski 1, Ejim 2

1. Periyot: 13-19

Devre: 31-37

3. Periyot: 49-56

Beş faulle çıkan: 38.13 Izundu (Galatasaray)

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