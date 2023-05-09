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Galatasaray Basketbol Takımı'nda Andreas Pistiolis dönemi sona erdi

Galatasaray Basketbol Takımı, başantrenör Andreas Pistiolis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray Basketbol Takımı'nda Andreas Pistiolis dönemi sona erdi

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NEF, başantrenör Andreas Pistiolis ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Galatasaray Basketbol Takımı'nda Andreas Pistiolis dönemi sona erdi - 1
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