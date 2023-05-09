Galatasaray Basketbol Takımı'nda Andreas Pistiolis dönemi sona erdi

Galatasaray NEF, başantrenör Andreas Pistiolis ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

