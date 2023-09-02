Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? GS'nin Bayern Münih maçı tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih ile kendi sahasında karşılacak. Gruplardaki üçüncü maç olacak bu heyecan dolu müsabakanın tarihi şimdiden merak konusu oldu. İşte, Galatasaray-Bayern Münih maçı tarihi...



Galatasaray-Bayern Münih maçı 24 Ekim Salı günü yapılacak.



Bu maçın saati ve yayıncı kanalı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ



20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag



3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray



24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih



8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray



29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United



12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray