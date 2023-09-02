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Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? GS'nin Bayern Münih maçı tarihi

Avrupa'daki Türk takımlarının grup maçları fikstürü belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, "Kupa 1"deki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. İkinci maç ise Manchester United ile olacak. Grubun üçüncü maçında ise Almanya'nın köklü ekibi Bayern Münih ile mücadele edilecek. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman?

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? GS'nin Bayern Münih maçı tarihi

UEFA 'ndeki tek temsilcimiz , Bayern Münih ile kendi sahasında karşılacak. Gruplardaki üçüncü maç olacak bu heyecan dolu müsabakanın tarihi şimdiden merak konusu oldu. İşte, -Bayern Münih maçı tarihi...

Galatasaray-Bayern Münih maçı 24 Ekim Salı günü yapılacak.

Bu maçın saati ve yayıncı kanalı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHLERİ

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

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