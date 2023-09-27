Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

Avrupa'daki Türk takımlarının grup maçları fikstürü belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, "Kupa 1"deki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlamıştı. İkinci maç ise Manchester United ile olacak. Grubun üçüncü maçında ise Almanya'nın köklü ekibi Bayern Münih ile mücadele edilecek. İşte, Galatasaray-Bayern Münih maçı tarihi...



GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray-Bayern Münih maçı 24 Ekim Salı günü yapılacak.



Bu maçın saati ve yayıncı kanalı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ



20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag



3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray



24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih



8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray



29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United



12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray