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Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup etabı macerası başladı. İlk maçın geride kalması ile diğer müsabaka tarihleri gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih ile kendi sahasında karşılacak. Gruplardaki üçüncü maç olacak bu heyecan dolu müsabakanın tarihi şimdiden merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman?

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

'daki Türk takımlarının grup maçları fikstürü belli oldu. UEFA 'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, "Kupa 1"deki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlamıştı. İkinci maç ise Manchester United ile olacak. Grubun üçüncü maçında ise Almanya'nın köklü ekibi Bayern Münih ile mücadele edilecek. İşte, Galatasaray-Bayern Münih maçı tarihi...

GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Bayern Münih maçı 24 Ekim Salı günü yapılacak.

Bu maçın saati ve yayıncı kanalı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHLERİ

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

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