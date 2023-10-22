Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS-Bayern maçı tarihi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında Alman temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sahasında Bayern Münih ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte, Galatasaray-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler...



GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Galatasaray-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup maçı 24 Ekim Salı günü yapılacak.



Heyecan dolu mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.



MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU



Galatasaray-Bayern Münih maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 24 Ekim Salı günü oynanacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ



24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih



8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray



29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United



12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray