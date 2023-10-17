Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde hedef 3 puan

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray taraftarı önünde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. 6 puanla grup lideri olan Bayern Münih'i sahasında yenerek grup lideri olmak isteyen Galatasaray, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup maçı 24 Ekim Salı günü yapılacak.
Heyecan dolu mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih
8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray
29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United
12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray
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