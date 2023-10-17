Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde hedef 3 puan

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray taraftarı önünde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. 6 puanla grup lideri olan Bayern Münih'i sahasında yenerek grup lideri olmak isteyen Galatasaray, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Galatasaray-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup maçı 24 Ekim Salı günü yapılacak.



Heyecan dolu mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ



24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih



8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray



29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United



12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray