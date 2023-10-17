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Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde hedef 3 puan

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında sahasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, Bayern Münih karşısında galibiyet için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde hedef 3 puan

A Grubu 3. maçında taraftarı önünde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. 6 puanla grup lideri olan Bayern Münih'i sahasında yenerek grup lideri olmak isteyen , sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi grup maçı 24 Ekim Salı günü yapılacak.

Heyecan dolu mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde hedef 3 puan - 1

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray

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