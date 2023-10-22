NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray - Bayern Münih maçına İtalyan hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu üçüncü maçında Galatasaray, Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.

Galatasaray - Bayern Münih maçına İtalyan hakem

, milli aranın ardından Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Süper Lig'de bir galibiyet kazandı ve grup aşamasında Bayern Münih ile oynayacağı maça odaklandı.   

İTALYAN HAKEM 

24 Ekim Salı günü RAMS Park'ta oynanacak olan maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı ve Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yendi, böylelikle sarı-kırmızılı ekip 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Rakip Bayern Münih ise ilk grup maçında Manchester United'ı 4-3 yenip, Kopenhag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...