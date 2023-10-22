Galatasaray - Bayern Münih maçına İtalyan hakem

Galatasaray, milli aranın ardından Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Süper Lig'de bir galibiyet kazandı ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bayern Münih ile oynayacağı maça odaklandı.

İTALYAN HAKEM

24 Ekim Salı günü RAMS Park'ta oynanacak olan maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı ve Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yendi, böylelikle sarı-kırmızılı ekip 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Rakip Bayern Münih ise ilk grup maçında Manchester United'ı 4-3 yenip, Kopenhag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor.