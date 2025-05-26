Galatasaray bayrağına saldıran 3 Fenerbahçe taraftarına gözaltı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluk maçında Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bu zafer sonrası Yalova'daki Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutladı.



Bazı taraftarlar ise Süper Lig şampiyonluğu sonrası kentin çeşitli yerlerine asılan Galatasaray bayrağına saldırdı.



Taraftarların Galatasaray bayrağını kopardıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

3 KİŞİYE GÖZALTI



Yalova Emniyeti olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şahıslar hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (6222 SKM) ve mala zarar vermeden işlem yapıldı.



Polis, kamera görüntülerinden olaya karışan diğer taraftarların kimliğini tespit etmeye çalışıyor.