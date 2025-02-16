Galatasaray-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadın basketbolunda Galatasaray-Beşiktaş derbisi bu akşam oynanacak. Mücadeleyi Yener Yılmaz, Münevver Özemre ve Barış Turgut hakem üçlüsü yönetecek. İşte, Galatasaray-Beşiktaş basketbol maçı hakkında bilgiler...



Galatasaray-Beşiktaş derbisi bu akşam gerçekleşecek.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanacak.



TAKIMLARIN SON DURUMU



Zirve mücadelesinde 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, 18 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.



Ligde 17 maça çıkan siyah-beyazlı takım ise 9 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.