NTV.COM.TR

Galatasaray-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş'ı konuk edecek. Peki, Galatasaray-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadın basketbolunda -Beşiktaş derbisi bu akşam oynanacak. Mücadeleyi Yener Yılmaz, Münevver Özemre ve Barış Turgut hakem üçlüsü yönetecek. İşte, Galatasaray-Beşiktaş basketbol maçı hakkında bilgiler...

Galatasaray-Beşiktaş derbisi bu akşam gerçekleşecek.

Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanacak.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Zirve mücadelesinde 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, 18 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Ligde 17 maça çıkan siyah-beyazlı takım ise 9 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...