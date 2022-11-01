Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 13. hafta)

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'la derbi mücadelesine çıkacak. Zirve mücadelesi için oldukça kritik öneme sahip mücadeleyi iki takımda kazanmak istiyor.

İki takımın berabere kalıp puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin bu hafta kazanması durumunda puan farkı iyice açılacak. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacak. 5 Kasım 2022 Cumartesi günü Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak.



Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ, ŞENOL GÜNEŞ İLE FARKLI KAZANDI



Hafta arasında teknik direktör değişikliğine gidilen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta farklı galibiyet elde etti.



Ligde son 6 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşanmasının ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığı siyah-beyazlılar, daha önce şampiyonluklar yaşadığı Şenol Güneş'e emanet edildi.



Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın idaresinde çıktığı ilk lig maçında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.

GALATASARAY DERBİ ÖNCESİ MORAL BULDU



Süper Lig'de 12. hafta öncesinde üst üste 3 maçta galibiyet alamayan Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 3 puan hasretini sonlandırdı.



Ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılılar, hem zirve yarışında yara almadı hem de derbi öncesinde moral buldu.