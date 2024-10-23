Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman? İşte Süper Lig derbi tarihi
Süper Ligi'in 10. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisine az bir zaman kaldı. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu maç RAMS Park'ta oynanacak. Başta GS ve BJK'lı taraftarlar olmak üzere pek çok futbolsever de bu maçın tarihini merak ediyor. Öte yandan müsabakada düdük çalacak hakem de netlik kazandı. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman?
Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla sürecek. Kritik mücadelenin biletleri henüz satışa çıkmadı. Futbolseverler ise maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Galatasaray-Beşiktaş derbi maç tarihi...
GS-BJK DERBİSİ NE ZAMAN?
Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak.
Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
HAFTANIN DİĞER MAÇLARI
Ligin 10. haftasında görev alacak hakemler ve maç programı şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın
27 Ekim Pazar:
13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
28 Ekim Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler
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