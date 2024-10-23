Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman? İşte Süper Lig derbi tarihi

Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla sürecek. Kritik mücadelenin biletleri henüz satışa çıkmadı. Futbolseverler ise maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Galatasaray-Beşiktaş derbi maç tarihi...



GS-BJK DERBİSİ NE ZAMAN?



Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak.



Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.



HAFTANIN DİĞER MAÇLARI



Ligin 10. haftasında görev alacak hakemler ve maç programı şöyle:



25 Ekim Cuma:



20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan



26 Ekim Cumartesi:



13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük



16.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay



19.00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın



27 Ekim Pazar:



13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan



16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol



19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen



28 Ekim Pazartesi:



17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy



20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler