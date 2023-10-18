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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak

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'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide Halil Umut Meler görev alacak.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

21 EKİM CUMARTESİ

13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay
16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

22 EKİM PAZAR

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Samsunspor - Başakşehir: Murat Erdoğan

23 EKİM PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak - 1
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