Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide Halil Umut Meler görev alacak.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
21 EKİM CUMARTESİ
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay
16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
22 EKİM PAZAR
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Samsunspor - Başakşehir: Murat Erdoğan
23 EKİM PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
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