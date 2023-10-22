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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kural hatası mı var?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbide Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin 30. dakikasında Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'un kırmızı kart görmesinin ardından Rashica'nın yerine oyuna giren Ersin Destanoğlu kaleyi devraldı.  İkinci yarı yapılan değişikliklerin ardından siyah-beyazlı ekipte 8 yabancı 2 Türk futbolcu sahada yer aldı. Futbolseverler bu değişikliklerin ardından bir kural hatası olup olmadığını merak ediyordu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kural hatası mı var?

'ın 'ı 2-1 mağlup ettiği derbide kural hatası mı var?

Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un kırmızı kartla oyun dışı kalması ve Beşiktaş'ın 2. yarıya 2 Türk oyuncu ile başlaması tartışma yarattı.

MERT GÜNOK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 30. dakikasında Galatasaraylı Mauro Icardi'nin gol fırsatı yakalayabileceği bir pozisyonda, Beşiktaş kalecisi Mert Günok ceza sahası dışında topa elle müdahale etti ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

7 YABANCI 3 TÜRK YER ALIYORDU

Ardından Beşiktaş, Türk oyuncusu Ersin Destanoğlu'nu kaleye koyarak Rashica'yı çıkardı. Bu değişiklikle sahada 7 yabancı, 3 Türk oyuncu yer aldı.

DEVRE ARASI DEĞİŞİKLİKLERLE 8 YABANCIYA ÇIKTI


Ancak devre arasından sonra yapılan değişiklikler sonucunda Beşiktaş'ta 8 yabancı, 2 Türk oyuncu sahada bulundu.

Türkiye Federasyonu'nun kuralına göre, kırmızı kart gören oyuncunun yerine Türk bir oyuncu girmesi zorunlu değil, sahada en fazla 8 yabancı futbolcu bulunması yeterli oluyor.

Dolayısıyla kırmızı kart gören bir takımın sahada 3 Türk oyuncu ile mücadele etme zorunluluğu bulunmuyor.

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