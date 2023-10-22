Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kural hatası mı var?

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbide kural hatası mı var?



Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un kırmızı kartla oyun dışı kalması ve Beşiktaş'ın 2. yarıya 2 Türk oyuncu ile başlaması tartışma yarattı.

MERT GÜNOK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 30. dakikasında Galatasaraylı Mauro Icardi'nin gol fırsatı yakalayabileceği bir pozisyonda, Beşiktaş kalecisi Mert Günok ceza sahası dışında topa elle müdahale etti ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

7 YABANCI 3 TÜRK YER ALIYORDU

Ardından Beşiktaş, Türk oyuncusu Ersin Destanoğlu'nu kaleye koyarak Rashica'yı çıkardı. Bu değişiklikle sahada 7 yabancı, 3 Türk oyuncu yer aldı.

DEVRE ARASI DEĞİŞİKLİKLERLE 8 YABANCIYA ÇIKTI





Ancak devre arasından sonra yapılan değişiklikler sonucunda Beşiktaş'ta 8 yabancı, 2 Türk oyuncu sahada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuralına göre, kırmızı kart gören oyuncunun yerine Türk bir oyuncu girmesi zorunlu değil, sahada en fazla 8 yabancı futbolcu bulunması yeterli oluyor.

Dolayısıyla kırmızı kart gören bir takımın sahada 3 Türk oyuncu ile mücadele etme zorunluluğu bulunmuyor.