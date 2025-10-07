Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası var mı? TFF'den açıklama
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yapıldığına yönelik iddia sonrası TFF'den resmi açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tekrar edileceği iddiası ve maçtaki pozisyon hakkında konuştu.
Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yapılmadığını söyledi. A Spor'a konuşan TFF Başkanı, "Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası." ifadelerini kullandı.
"TALİMATLAR GEREĞİ CEZA ALDI"
Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından canlı yayında sert ifadeler kullandığı Arda Kardeşler ile ilgili de konuşan Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Arda Kardeşler ile konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Kendisi bu talimatlar gereği ceza aldı."
YABANCI VAR AÇIKLAMASI
Hacıosmanoğlu yabancı VAR hakkında ise şöyle konuştu:
"Aleksander Ceferin ve Infantino'dan iki tane hakem ve VAR direktörü istedik, 30 gün buradalar. Ayda bir yüz yüze eğitim. Haftada bir online eğitim ama sürekli Riva'dalar. VAR'daki hatayı nasıl kabul edeceksiniz? Bunun teknolojisi önünüzde, her açıdan bakıyorsunuz. Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek. Yerli VAR ve yabancı VAR istatistiklerine baktık, aralarında yüzde 1 fark yok. VAR odasını canlı yayınlamak istedik ama kurallar izin vermedi."
