Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası var mı? TFF'den açıklama

"TALİMATLAR GEREĞİ CEZA ALDI" Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından canlı yayında sert ifadeler kullandığı Arda Kardeşler ile ilgili de konuşan Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı: "Arda Kardeşler ile konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Kendisi bu talimatlar gereği ceza aldı."

YABANCI VAR AÇIKLAMASI



Hacıosmanoğlu yabancı VAR hakkında ise şöyle konuştu:



"Aleksander Ceferin ve Infantino'dan iki tane hakem ve VAR direktörü istedik, 30 gün buradalar. Ayda bir yüz yüze eğitim. Haftada bir online eğitim ama sürekli Riva'dalar. VAR'daki hatayı nasıl kabul edeceksiniz? Bunun teknolojisi önünüzde, her açıdan bakıyorsunuz. Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek. Yerli VAR ve yabancı VAR istatistiklerine baktık, aralarında yüzde 1 fark yok. VAR odasını canlı yayınlamak istedik ama kurallar izin vermedi."