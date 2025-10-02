Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!

NTV.COM.TR

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.

4 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan dev derbiyi yönetecek hakem açıklandı.

4 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan dev derbiyi yönetecek hakem açıklandı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem Yasin Kol olarak açıklandı.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN MAÇLARININ HAKEMİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan Samsunspor-Fenerbahçe maçını İbrahim Çağlar Uyarcan, Trabzonspor-Kayserispor maçını ise Ali Şansalan yönetecek.

8. HAFTANIN HAKEMLERİ ŞU ŞEKİLDE:

3 Ekim Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 -: Yasin Kol

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

