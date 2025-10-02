Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!

Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem Yasin Kol olarak açıklandı.

4 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan dev derbiyi yönetecek hakem açıklandı.

Trendyol Süper Lig 'in 8. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray , RAMS Park'ta Beşiktaş 'ı ağırlayacak.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN MAÇLARININ HAKEMİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan Samsunspor-Fenerbahçe maçını İbrahim Çağlar Uyarcan, Trabzonspor-Kayserispor maçını ise Ali Şansalan yönetecek.

8. HAFTANIN HAKEMLERİ ŞU ŞEKİLDE:

3 Ekim Cuma:



20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün



20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan



4 Ekim Cumartesi:



14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan



17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe



20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol



5 Ekim Pazar:



14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu



17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır



20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın



20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler