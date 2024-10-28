Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde VAR hakemi olarak Onur Özütoprak'ın görev alacağını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Kritik mücadele öncesinde TFF, VAR koltuğunda Onur Özütoprak'ın oturacağını açıkladı. Müsabakanın AVAR'ında ise Serkan Çimen görev yapacak.
Derbide FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesi bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
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