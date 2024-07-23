Galatasaray-Beşiktaş maçı bilet satış tarihi: Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray ve Beşiktaş arasında 3 Ağustos'ta oynanacak Süper Kupa maçının bilet fiyatları belli oldu. İşte, Galatasaray-Beşiktaş maçı bilet satış tarihi...
SÜPER KUPA MAÇI BİLET FİYATLARI
Bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakasının kura çekimi sonrası tribün dağılımı ise şu şekilde belirlendi:
Galatasaray: Batı ve Güney Tribünleri
Beşiktaş: Doğu ve Kuzey Tribünleri
BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Biletler, 30 Temmuz'da satışa sunulacak.
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