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Galatasaray-Beşiktaş maçı bilet satış tarihi: Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Kupa biletlerinin fiyatı belli oldu. Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakası öncesi Riva’da organizasyon toplantısı düzenlendi. Peki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray-Beşiktaş maçı bilet satış tarihi: Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray ve Beşiktaş arasında 3 Ağustos'ta oynanacak maçının bilet fiyatları belli oldu. İşte, Galatasaray-Beşiktaş maçı bilet satış tarihi...

SÜPER KUPA MAÇI BİLET FİYATLARI

Bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakasının kura çekimi sonrası tribün dağılımı ise şu şekilde belirlendi:

Galatasaray: Batı ve Güney Tribünleri

Beşiktaş: Doğu ve Kuzey Tribünleri

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Biletler, 30 Temmuz'da satışa sunulacak.

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