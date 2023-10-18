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Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi tüm futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde binlerce taraftar, Galatasaray-Beşiktaş maçı biletlerinin satışa çıkmasını bekliyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar?

Trendyol 'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü ile arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak müsabakanın biletleri, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olarak passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Biletler, yarın saat 11.00'de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacak.

Derbide en düşük bilet fiyatı 700 liradan başlarken, en yüksek bilet fiyatı 17 bin 500 lira oldu.

Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? - 1 Galatasaray-Beşiktaş maçı güncel bilet fiyatları

2 BİN 400 BEŞİKTAŞ TARAFTARI OLACAK

İstanbul Valiliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Deplasman takımı seyircileri, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir." ifadeleri yer aldı.

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