Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak müsabakanın biletleri, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olarak passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.



BİLET FİYATLARI NE KADAR?



Biletler, yarın saat 11.00'de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacak.



Derbide en düşük bilet fiyatı 700 liradan başlarken, en yüksek bilet fiyatı 17 bin 500 lira oldu.

Galatasaray-Beşiktaş maçı güncel bilet fiyatları 2 BİN 400 BEŞİKTAŞ TARAFTARI OLACAK



İstanbul Valiliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Deplasman takımı seyircileri, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir." ifadeleri yer aldı.