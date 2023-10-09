Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman? İşte derbi maçı tarihi

Galatasaray-Beşiktaş maçı, başta bu iki takıma gönülveren futbolseverler olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla takip ediliyor. Söz konusu maçın tarih ve saat bilgisi öğrenilmek isteniyor. İşte, Galatasaray-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...
DERBİ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi akşamı RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak.
SÜPER LİG'DE 9. HAFTANIN PROGRAMI
Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:
21 Ekim Cumartesi
13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
22 Ekim Pazar
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
23 Ekim Pazartesi
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
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