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Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Galatasaray - Beşiktaş maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Galatasaray - Beşiktaş maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 28.10.2024 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?

Galatasaray - Beşiktaş maçı RAMS Park Stadyumu’nda oynanacak.

Galatasaray - Beşiktaş Maçının Hakemleri

Galatasaray - Beşiktaş maçını orta hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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