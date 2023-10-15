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Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol 'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü 'ı konuk edecek , karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 17 Ekim Salı günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

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