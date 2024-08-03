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Galatasaray-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki mücadelede Mustafa İlker Coşkun, VAR hakemi olarak görev yapacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’de geçen sezonun şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu bugün için karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Süper Kupa (Galatasaray-Beşiktaş) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Heyecan dolu maç öncesi muhtemel 11'ler belli oldu

Süper Kupa (Galatasaray-Beşiktaş) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Heyecan dolu maç öncesi muhtemel 11'ler belli oldu

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Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Federasyonu, maçta görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.

- maçında VAR’da Mustafa İlker Coşkun yer alacak.

AVAR’da ise Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak görev yapacak.

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