Galatasaray-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’de geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş bugün Süper Kupa için karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, maçta görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.



Galatasaray-Beşiktaş maçında VAR’da Mustafa İlker Coşkun yer alacak.



AVAR’da ise Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak görev yapacak.