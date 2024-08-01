Turkcell Süper Kupa 2024 finali bu yıl Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak. Geçtiğimiz yıl Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray, bu yıl da kupa derbisinde Beşiktaş'ı yenerek taraftarını sevindirmek istiyor. Beşiktaş'ta sezon öncesi yaptığı transferlerle birlikte Süper Kupa'yı müzesine götürme peşinde olacak. Peki, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı, 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



Saat 20.45'te başlayacak olan mücadelenin, ATV'den canlı yayınlanması bekleniyor.



SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasının biletleri, 30 Temmuz'da saat 09.00'da satışa çıktı.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, "www.passo.com.tr" adresinden ve "Passo Mobil Uygulama"dan satın alınabilecek.



Bilet fiyatları, kale arkaları 600 lira, doğu-batı tribünleri bin 200 lira olarak belirlendi.



Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar batı ve güney, Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.