Galatasaray, Beşiktaş'ın yeni stadyumunda ikinci kez kazandı

07.03.2026 23:30

Anadolu Ajansı
İHA

Galatasaray, Beşiktaş’ın yeni stadında siyah-beyazlıları 2. kez mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’a konuk oldu.

 

Sarı-kırmızılılar, bu derbiyle birlikte 11 Nisan 2016 tarihinde açılan siyah-beyazlıların yeni evinde 10. kez oynadı.

 

Derbiden galip ayrılan Aslan, böylece Tüpraş Stadyumu’nda 2. galibiyetini elde etti.

 

Cimbom daha önce 3 Mart 2024 tarihinde 1-0’lık skorla bu stadyumda kazanmıştı.

 

Galatasaray daha önce bu deplasmanda 7 kez mağlup olurken, 1 defa da berabere kalmıştı.

