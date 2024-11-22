Galatasaray, Bodrum FK maçı kamp kadrosunu duyurdu: 3 eksik
Galatasaray, Süper Lig'de Bodrum FK ile oynayacağı maçın 23 kişilik kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda 3 isim kadroda yer almadı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs ile birlikte sarı kart cezalısı Davinson Sanchez kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın Bodrum FK maçı kamp kadrosu şu şekilde:
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Kerem Demirbay, Gökdeniz Gürpiz, Dries Mertens, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Batuhan Şen, Michy Batshuayi, Berkan Kutlu, Victor Osimhen, Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Efe Akman, Hakim Ziyech, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan
✈️ S. Bodrum FK maçı kamp kadromuz 👇 #BDRvGS pic.twitter.com/muaIFaZa1R— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 22, 2024
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