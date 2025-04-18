Galatasaray-Bodrum FK maçının VAR'ı Schmidt oldu

Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak diğer maç olan Atakaş Hatayspor - Konyaspor karşılaşmasının VAR’ı da Avusturyalı Alan Kijas oldu.

