Galatasaray, Boey'un alternatifini buldu

Galatasaray, yıldız sağ beki Sacha Boey'i rekor bedelle Bayern Münih'e sattı.

Sarı-kırmızılılar Boey'un geldiği Rennes takımından yeni bir transferle boşluğu doldurmak istiyor.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın Fransız ekibinde sağ bek oynayan Assignon için Rennes ile 5 milyon euro bonservis konusunda anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

Togo asıllı Fransız futbolcunun da Sacha Boey'in gelişimi ve yaptığı transferden dolayı sarı-kırmızılı formayı giymeye çok istekli olduğu kaydedildi.

Assignon'un bugün ya da yarın İstanbul'a gelerek kendisini Galatasaray'a bağlayacak imzayı atması bekleniyor.

23 yaşındaki futbolcu bu sezon Rennes ile 20 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 1 asist kaydetti.