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Galatasaray borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü

Dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini 3-0 kazanan Galatasaray'ın hisseleri borsanın açılışında yüzde 10 değer kazanarak tavan oldu.

Galatasaray borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sonuçlar borsada hisse fiyatlarına da yansıdı.

Dünkü derbide lider Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Galibiyetin ardından takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı yüzde 10 artarak 7,48 lira ile tavan oldu. 

Fenerbahçe hisselerinin fiyatı haftaya yaklaşık yüzde 9 düşüşle 66 liradan başladı.

Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri ise haftaya yüzde 2'ye yakın primle başlarken, ligde Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş beşinci ve Trabzonspor altıncı sırada bulunuyor.

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