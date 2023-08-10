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Galatasaray, Brezilyalı Tete ile anlaşma sağlandığını açıkladı

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete) ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Yeni transfer Tete, ilk açıklamasında sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Galatasaray, Brezilyalı Tete ile anlaşma sağlandığını açıkladı

, Brezilyalı yıldız Tete'ye kavuştu. Sarı-kırmızılılar transferi resmen duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, her bir sezon için net 2 milyon 800 bin avro garanti ücret ile toplam 3 milyon 100 bin avro net imza ücreti ödenecektir." denildi.

"TEKLİF ALDIĞIMDA ÇOK MUTLU OLDUM"

Tete, imza töreninin ardından GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Muhteşem taraftarı olan büyük bir kulüp. Umarım her şey yolunda gider. Teklif aldığımda çok mutlu oldum. Menajerimle konuştum. Türkiye'de oynamak isteyeceğim bir kulüp olduğunu söyledim." şeklinde konuştu.

"SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Galatasaray'ın tarihi hakkında da bilgiye sahip olduğunu belirten Tete, "Şampiyon takıma gelmiş olmak harika bir duygu. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Gollerimle ve asistlerimle katkı sunmak istiyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele veriyoruz. En iyi performansımı burada da göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Brezilyalı Tete ile anlaşma sağlandığını açıkladı - 1

İmza töreni öncesinde Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolünden de geçti. Tete, imza töreninin ardından RAMS Park'ta yer alan Galatasaray Müzesi'ni gezdi.

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